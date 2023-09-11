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НовостиОбщество11 сентября 2023 12:41

В Туле на оптовой базе обнаружили зараженную африканской чумой свинину

Данную партию уже изъяли и уничтожили
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на оптовой базе обнаружили зараженную африканской чумой свинину

В Туле на оптовой базе обнаружили зараженную африканской чумой свинину

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на оптовой базе, расположенной на Одоевском шоссе, нашли партию свинины, зараженную африканской чумой (АЧС). Информация об этом появилась в соответствующем постановлении Комитета по ветеринарии региона.

В связи с этим в Привокзальном округе Тулы установили карантин. Именно там выявили туши свиней в холодильной камере, пораженные болезнью.

Как сообщил комитет ветеринарии Тульской области, данную партию изъяли еще в пятницу. Её изолировали и уничтожили. Объект подвергнут дезинфекции. Угрозы распространения нет.

Стоит отметить, что зараженное мясо в продажу не поступало, а оставшаяся продукция безопасна и может реализовываться без ограничений.