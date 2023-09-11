На 51 ложный вызов выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 4 по 10 сентября пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлены 663 выезда, - сообщают в ведомстве. При этом 51 из них оказался ложным.

За этот промежуток времени на территории региона было зарегистрировано 26 пожаров, в которых пострадали три человека. Также сотрудники МЧС спасли трех жителей.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 21 раз.