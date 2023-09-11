Тулячку приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Туле, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Установлено, что 31-летняя подсудимая, являясь дееспособным родителем, с 2019 года была обязана уплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей. Однако она самостоятельно не трудоустроилась, а также не обратилась в центр занятости населения с целью найти работу. Общая сумма задолженности составила более 233 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину к принудительным работам на срок 7 месяцев 15 дней с удержанием в доход государства 10% заработка. Приговор в законную силу вступил.