С 11 по 12 сентября в Туле на улице Клары Цеткин ограничат остановку и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Клары Цеткин временно запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Данную информацию опубликовали на портале правовых актов.

Так, в связи с механизированной уборкой проезжей части ограничение будет действовать с 18:00 11 сентября до 16:00 12 сентября на участке от улицы Лейтейзена до улицы Халтурина. Также там установят знак «Остановка запрещена» и будет работать эвакуатор.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.