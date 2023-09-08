В войска отгружена очередная партия модернизированных БМП-2М с боевым отделением «Бережок»

Партия модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок» произведена коллективом АО «КБП» (входит в АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) и передана заказчику - Министерству обороны Российской Федерации.

Новая партия боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок» отправилась туда, где сейчас особенно востребовано высокоточное и современное вооружение – в российские военные подразделения.

БМП-2М с боевым отделением «Бережок» – разработка тульского коллектива АО «Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова». С помощью этого комплекса уничтожаются не только живая сила противника, но и укрепления, бронированная военная техника, в том числе танки.

В Минпромторге России отметили, что сегодня все предприятия оборонно-промышленного комплекса страны обеспечивают потребности наших Вооруженных сил в современной и надежной технике. Среди них и «Конструкторское бюро приборостроения», передавшее партию БМП-2М с «Бережком». Как отмечают специалисты, такая бронетехника востребована при выполнении задач СВО.

В состав вооружения боевого отделения «Бережок» входит 30-мм автоматическая пушка 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, 30-мм автоматический гранатомет АГ-30М, а также две пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Корнет» по две ракеты на каждой.

«Комплекс БМП-2М с боевым отделением «Бережок» показал свою эффективность в зоне проведения СВО. Военные, активно применяющие военную технику как днем, так и ночью, отмечают его высокую огневую мощь и мобильность, - прокомментировал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев. -

Очередное выполнение контрактов говорит об эффективности производственной системы предприятий АО «НПО «Высокоточные комплексы» и о высокой квалификации и самоотверженном труде работников. Сегодня они, как и коллективы всех оборонных предприятий, трудятся в двух-трёхсменном режиме шесть дней в неделю».