Численность населения в Тульской области сократилось на 0,2% Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За первые пол года 2023 года в Тульской области численность населения уменьшилась на 3 тысячи 300 человек (на 0,2%). Данную информацию предоставил Туластат.

Так, согласно оценке, численность населения региона на 1 июля текущего года составила 1 миллион 478 тысяч 200 человек. Число умерших в январе-июне больше новорожденных в 2,5 раз. В общей сложности ушло 6 644 человек.

Демографическая ситуация за данный промежуток времени характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с высоким уровнем смертности и низким уровнем рождаемости.