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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 7:09

В Туле на Зеленстрое из-за ДТП с автобусом образовалась серьезная пробка

Обошлось без пострадавших
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на Зеленстрое из-за ДТП с автобусом образовалась серьезная пробка

В Туле на Зеленстрое из-за ДТП с автобусом образовалась серьезная пробка

Фото: соцсети

В Туле на Зеленстрое утром 11 сентября произошло ДТП, из-за которого образовалась серьезная пробка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Там столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Toyota. Участники аварии загородили сразу две полосы движения. Несколько троллейбусов стоят за ними и не могут проехать.

В данный момент сотрудники спецслужб устанавливают все подробности аварии. Как сообщили в тульской Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.