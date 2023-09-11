В Туле на Зеленстрое из-за ДТП с автобусом образовалась серьезная пробка Фото: соцсети

В Туле на Зеленстрое утром 11 сентября произошло ДТП, из-за которого образовалась серьезная пробка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Там столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Toyota. Участники аварии загородили сразу две полосы движения. Несколько троллейбусов стоят за ними и не могут проехать.

В данный момент сотрудники спецслужб устанавливают все подробности аварии. Как сообщили в тульской Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.