Тулячку оштрафовали на 15 тысяч рублей за продажу алкоголя несовершеннолетнему Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жительницу Тулы оштрафовали за проданное пиво несовершеннолетнему. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы и УСД в Тульской области.

Установлено, что в июле 2023 года подсудимая, работая продавцом в одном из супермаркетов тульского Заречья, продала подростку банку пивного напитка «Кроненбург 1664 бланк».

Женщина объяснила, что сейчас находится в трудном финансовом положении, поэтому сделала данное противоправное действие. Также она полностью признала свою вину.

Суд признал тулячку виновной с совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.