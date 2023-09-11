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НовостиОбщество11 сентября 2023 7:55

В Новомосковске сотрудники МЧС спасли застрявшего в карусели мальчика

На месте происшествия работало 1 отделение 25 пожарно-спасательной части
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске сотрудники МЧС спасли застрявшего в карусели мальчика

В Новомосковске сотрудники МЧС спасли застрявшего в карусели мальчика

Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске сотрудники МЧС спасли ребенка, который застрял в одном из элементов детской площадки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Садовского 9 сентября примерно в 15:20. На место происшествия незамедлительно выдвинулось 1 отделение 25 пожарно-спасательной части на АЦ-40.

Выяснилось, что мальчик застрял в карусели. Прибывшие спасатели вытащили его при помощи аварийно-спасательного инструмента «Простор».