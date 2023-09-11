Около 1300 человек приняли участие в полумарафоне «Оружейная столица» в Туле

Около 1300 человек приняли участие в полумарафоне «Оружейная столица» Фото: материалы пресс-служб

10 сентября в Туле на площади Ленина прошел стартовал полумарафон «Оружейная столица», приуроченный ко Дню оружейника. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В забеге приняли участие около 1300 человек из 28 регионов России. Дети вышли на дистанции 300 и 600 метров и 1 километр, а взрослые соревновались на дистанциях 5 километров, 10 километров и 21 километр 100 метров. Также лица с ограниченными возможностями здоровья участвовали в старте «Забега безграничных возможностей» на 600 метров.

Все участники получили памятные медали и мороженое, а победителям вручили грамоты и сладкие подарки. Стоит отметить, что самому опытному из бегунов 77 лет, а самому юному - 4 года.