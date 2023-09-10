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НовостиОбщество10 сентября 2023 14:00

Кому в Туле отключат газ 11 сентября

Причиной являются плановые работы по техническому обслуживанию оборудования с временной приостановкой газа
Михаил КОРЕНЮГИН
Кому в Туле отключат газ 11 сентября

Кому в Туле отключат газ 11 сентября

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

11 сентября с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома №69 по улице Луначарского, дома №16 по улице Дементьева и дома №17 по улице Мертеновской.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.