В Заокском районе два брат украли бензогенератор с дачного участка Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Заокском районе с заявлением обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, с его дачного участка неизвестный украл бензогенератор.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступников. Ими оказались двое безработных братьев 37 и 39 лет, которые после задержания признались в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Полицейские также устанавливают возможную причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений на территории региона.