11 сентября тульский «Арсенал» сыграет с «Химками» на домашнем поле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 9-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с «Химками». Главным судьей матча назначен Антон Фролов из Москвы.

Ему будут ассистировать краснодарец Алексей Стипиди и Сергей Каруненко из Воронежа. Резервный судья – курянин Андрей Стрелков. Инспектор — Владимир Казьменко из Ростова-на-Дону.

За все время команды встречались между собой 10 раз. 3 побед на счету «Арсенала», 3 — у «Химки» и 4 раза матч завершался вничью.

На данный момент туляки идут на 13 месте в таблице, имея 10 очков в турнирной таблице, а химчане на 9 месте с 11 очками.