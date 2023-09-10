В Туле на улице Первомайской произошло тройное ДТП с участием автобуса
Фото: соцсети
В Туле на улице Первомайской днем 9 сентября произошло тройное ДТП. Там столкнулись автобус и автомобили Mazda и Kia. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По предварительной информации, обе легковушки, выезжая с территории парковки, сдавали задним ходом и врезались в пассажирский транспорт.
Как сообщили в пресс-службе тульской Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Mazda. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.