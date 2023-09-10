В Туле на улице Первомайской произошло тройное ДТП с участием автобуса Фото: соцсети

В Туле на улице Первомайской днем 9 сентября произошло тройное ДТП. Там столкнулись автобус и автомобили Mazda и Kia. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, обе легковушки, выезжая с территории парковки, сдавали задним ходом и врезались в пассажирский транспорт.

Как сообщили в пресс-службе тульской Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Mazda. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.