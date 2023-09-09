В тульском парке «Некрасова» прошел Всероссийский забег «Гонка героев» Фото: материалы пресс-служб

9 сентября в тульском парке активного отдыха «Некрасово» прошел Всероссийский забег с препятствиями «Гонка героев». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

В Тульской области данное мероприятие проходит с 2016 года. В этот раз в нем приняли участие более 2500 человек, а протяженность трассы составила почти 10 километров.

Там любители спорта проходили 30 препятствий, которые рассчитаны на разные уровни физической подготовки. Участники забега преодолели вертикальную стену с канатами, проем из шин, рукоход, барьер из бревен, каньон, водные переправы, рвы, девятиметровый «Эверест» и другое.