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НовостиОбщество9 сентября 2023 13:00

В тульском парке «Некрасова» прошел Всероссийский забег «Гонка героев»

В мероприятии приняли участие более 2500 человек
Михаил КОРЕНЮГИН
В тульском парке «Некрасова» прошел Всероссийский забег «Гонка героев»

В тульском парке «Некрасова» прошел Всероссийский забег «Гонка героев»

Фото: материалы пресс-служб

9 сентября в тульском парке активного отдыха «Некрасово» прошел Всероссийский забег с препятствиями «Гонка героев». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

В Тульской области данное мероприятие проходит с 2016 года. В этот раз в нем приняли участие более 2500 человек, а протяженность трассы составила почти 10 километров.

Там любители спорта проходили 30 препятствий, которые рассчитаны на разные уровни физической подготовки. Участники забега преодолели вертикальную стену с канатами, проем из шин, рукоход, барьер из бревен, каньон, водные переправы, рвы, девятиметровый «Эверест» и другое.