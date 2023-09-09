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НовостиСпорт9 сентября 2023 13:00

Туляки завоевали 5 медалей на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

Подготовили спортсменов Дмитрий Дагаев, Артур Вартеванян,Инна Жданова и Андрей Гарбуз
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляки завоевали 5 медалей на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

Туляки завоевали 5 медалей на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

Фото: материалы пресс-служб

С 4 по 8 сентября в Анапе прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою, который состоялись в рамках юношеских игр боевых искусств.

По информации пресс-службы регионального министерства спорта, в соревнованиях участвовали 400 человек из 23 регионов России.

Так, представители Тульской области завоевали 5 медалей. Никита Архипов и Алина Нефедова заняли первое место, а Федор Власкин, Анатолий Ульянов и Ярослав Улитин оказались третьими.