Туляки завоевали 5 медалей на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою Фото: материалы пресс-служб

С 4 по 8 сентября в Анапе прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою, который состоялись в рамках юношеских игр боевых искусств.

По информации пресс-службы регионального министерства спорта, в соревнованиях участвовали 400 человек из 23 регионов России.

Так, представители Тульской области завоевали 5 медалей. Никита Архипов и Алина Нефедова заняли первое место, а Федор Власкин, Анатолий Ульянов и Ярослав Улитин оказались третьими.