В Туле 44-летний мужчина забрал оставленный без присмотра телефон Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился 65-летний мужчина. Он рассказал, что оставил свой телефон в магазине, а когда вернулся, то обнаружил его отсутствие.

В ходе проведение оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 44-летний мужчина, который работает на сельскохозяйственном предприятии.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.