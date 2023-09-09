Как Тулу празднично оформили ко Дню города Фото: материалы пресс-служб

В Туле завершили праздничное оформление ко Дню города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В основу концепции праздничного оформления легли исторические даты, связанные городом: 877 лет со дня основания, 245 лет – утверждение герба, 195 лет – день рождения Льва Толстого, 245 лет – фабричное производство самоваров, 5 лет – открытие Казанской набережной.

Всего в городе появились 40 щитов 3х6 метров, 16 щитов с электронным типом изображения, 24 сити-формата, 30 афишных досок, 18 видеоэкранов отдельно стоящих и 4 видеоэкрана на фасаде зданий торговых центров.

Также на площади Ленина установили арт-объект «Тула 877». В едином дизайне выдержаны баннеры на площади Ленина и Казанской набережной.