9 сентября за порядком в Туле проследит дежурный Павел Закутаев Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 9 сентября, на посту дежурного значится Закутаев Павел Вячеславович - заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47.