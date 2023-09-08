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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 15:00

В Тульской области паре разбойников вынесли приговор за нападение на пенсионеров

Их приговорили к наказанию в виде лишения свободы на сроки 8 лет 3 месяца и 9 лет 6 месяцев
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области паре разбойников вынесли приговор за нападение на пенсионеров

В Тульской области паре разбойников вынесли приговор за нападение на пенсионеров

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Липецкой области, и мужчина, проживающий в Курской области, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Установлено, что обвиняемые специально приехали в Тульскую область для совершения преступлений. Так, вечером 12 декабря 2022 годав в Ефремовском районе они с помощью лома разбили окно в доме 75-летней женщины, проникли в здание, избили хозяйку, похитил 53 тысячи 500 рублей, связали пенсионерку скотчем и скрылись с места преступления.

Также вечером 15 декабря 2022 года в Киреевском районе все те же злоумышленники проникли в дом 72-летнего мужчины и нанесли ему множественные ушибы головы и туловища. Однако деньги преступникам похитить не удалось, так как пенсионеру удалось оказать сопротивление.

Суд приговорил злоумышленников к 8 годам и 3 месяцам и к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказания они будут в исправительной колониях общего и особого режима.