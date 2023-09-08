9 сентября в Туле пройдет фестиваль уличной культуры и экшн-спорта «Уличная классика» Фото: материалы пресс-служб

В День города в Туле пройдет фестиваль уличной культуры и экшн-спорта «Уличная классика». Мероприятие состоится в рамках программы «Тульская область – регион для молодых», которая была разработана по поручению губернатора Алексея Дюмина.

9 сентября фестиваль стане одной из центральных и самых больших площадок в Туле. На улице Менделеевской соберутся спортсмены, уличной культуры, эксперты и общественные деятели из разных городов России. Гостей и жителей города ждут соревнования, мастер-классы, а также показательные выступления по скейтбордингу, брейкингу, панне, футбольному фристайлу, стритболу, дрифту, воркауту, паркуру и граффити.

Для выступлений по дрифту в центре оружейной столице построят специальную трассу, на который также пройдется выставка автомобилей. Каждый зритель сможет проехать трассу с профессиональным водителем. Помимо этого, вдоль улицы Менделеевской установят мобильную площадку для проведения серии показательных выступлений по MX, MTB, и самокату.

На площадке панны и футбольного фристайла мастер-классы и показательные выступления проведет призер Чемпионатов России и участник этапов Чемпионатов Мира по футбольному фристайлу Глеб Карпов. На 6 холстах в центре Тулы свои работы создадут райтеры, а атлеты - продемонстрируют навыки на площадках воркаута и паркура.

Важным аспектом фестиваля станет образовательная программа. Молодежь проведет встречу с представителями органов власти, бизнеса, общественными деятелями и ведущими представителями российской индустрии уличных культур и экшн-спорта.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

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