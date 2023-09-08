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НовостиОбщество8 сентября 2023 14:18

В Новомосковске пожарные спали щенка из горящей квартиры

Благодаря слаженным действиям спасателям удалось оперативно ликвидировать огонь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске пожарные спали щенка из горящей квартиры

В Новомосковске пожарные спали щенка из горящей квартиры

Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске пожарные спали щенка из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Вечером 5 сентября на третьем этаже многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Свердлова, загорелся квартира. На место происшествия незамедлительно выдвинулись пожарно-спасательные подразделения, в составе 10 человек и 4 единиц техники.

Огнеборцы с использованием с использованием спасательного устройства из задымленной квартире, расположенной на этаж выше очага возгорания, спасли не только женщину, но и щенка. Благодаря слаженным действиям спасателям удалось оперативно ликвидировать огонь.