На День города все тульские парковки будут бесплатными Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На День города платные парковочные пространства в Туле будут бесплатными. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.

Данная акция всегда применяется в городе во время праздников. На сегодняшний день в оружейной столице 109 парковок на 1594 автомобиля.

Напомним, с 8 по 10 сентября в центре Тулы ограничат движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Связано это с проведением и торжественных мероприятий.