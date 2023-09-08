На День города все тульские парковки будут бесплатными
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
На День города платные парковочные пространства в Туле будут бесплатными. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.
Данная акция всегда применяется в городе во время праздников. На сегодняшний день в оружейной столице 109 парковок на 1594 автомобиля.
Напомним, с 8 по 10 сентября в центре Тулы ограничат движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Связано это с проведением и торжественных мероприятий.