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НовостиОбщество8 сентября 2023 13:32

Бывший начальник линейного отдела МВД Тулы предстанет перед судом за получение взятки

Расследование уголовного дела завершено
Михаил КОРЕНЮГИН
Бывший начальник линейного отдела МВД Тулы предстанет перед судом за получение взятки

Бывший начальник линейного отдела МВД Тулы предстанет перед судом за получение взятки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственный комитет Росси по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника линейного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

Установлено, что в период с 1 по 30 июня 2021 года обвиняемый, находясь на улице Путейской в Туле, через посредника получил взятку в значительном размере за покровительство одной из коммерческих организаций.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.