Бывший начальник линейного отдела МВД Тулы предстанет перед судом за получение взятки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственный комитет Росси по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника линейного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

Установлено, что в период с 1 по 30 июня 2021 года обвиняемый, находясь на улице Путейской в Туле, через посредника получил взятку в значительном размере за покровительство одной из коммерческих организаций.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.