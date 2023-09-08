На пожаре в жилом доме на улице Максима Горького в Туле пострадал один человек Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Максима Горького днем 8 сентября произошел пожар. Там примерно в 11:38 загорелся жилой многоквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 5 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 13 минут и эвакуировать 5 жителей. Также звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств спасено 2 человека. Есть один пострадавший.

В результате в комнате обгорело кресло-кровать, а квартира закоптилась по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.