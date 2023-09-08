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НовостиСпорт8 сентября 2023 12:46

10 сентября в Туле пройдет полумарафон «Оружейная столица»

В соревнованиях примут участие любители бега из разных регионов страны
Михаил КОРЕНЮГИН
10 сентября в Туле пройдет полумарафон «Оружейная столица»

10 сентября в Туле пройдет полумарафон «Оружейная столица»

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

10 сентября в Туле на Казанской набережной пройдет полумарафон «Оружейная столица». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В уже традиционных соревнованиях на дистанции 5 километров, 10 километров и 21 километров и 100 метров примут участие жители Тулы, Тульской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Калуг, Рязани, Твери и Казани.

Участникам мероприятия станут как взрослые, так и дети. Также в старте «Забега безграничных возможностей» на 600 метров примут участие инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья.