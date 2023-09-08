В Туле 29-летний мужчина украл кондитерские изделия из магазина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратилась управляющая одного из сетевых магазинов. Она рассказала, что неизвестный украл из торгового зала кондитерские изделия.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 29-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент стражи порядка проводят проверку по факту случившегося. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.