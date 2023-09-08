Екатерина Мизулина приедет в Туле на День города Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 сентября, на День города, в Тулу приедет член Общественной Палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

По ее словам, в этот день в городе пройдет на фестивале стрит-искусств «Уличная классика» пройдет круглый стол, на котором обсудят тему скейт-парков.

Напомним, в День города в Туле пройдет фестиваль уличной культуры и экшн-спорта «Уличная классика». Мероприятие состоится в рамках программы «Тульская область – регион для молодых», которая была разработана по поручению губернатора Алексея Дюмина.