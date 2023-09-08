Во время пожара в многоквартирном доме в Алексине эвакуировали 6 человек Фото: материалы пресс-служб

В Алексине на улице Баумана утром 8 сентября произошел пожар. Там примерно в 10:06 загорелся жилой многоквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 9 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 4 минут и эвакуировать шесть жителей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара в коридоре в квартире сгорел мусор на площади 1 квадратный метр. В данный момент устанавливается причина возгорания.