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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 11:37

Во время пожара в многоквартирном доме в Алексине эвакуировали 6 человек

На месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники
Михаил КОРЕНЮГИН
Во время пожара в многоквартирном доме в Алексине эвакуировали 6 человек

Во время пожара в многоквартирном доме в Алексине эвакуировали 6 человек

Фото: материалы пресс-служб

В Алексине на улице Баумана утром 8 сентября произошел пожар. Там примерно в 10:06 загорелся жилой многоквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 9 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 4 минут и эвакуировать шесть жителей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара в коридоре в квартире сгорел мусор на площади 1 квадратный метр. В данный момент устанавливается причина возгорания.