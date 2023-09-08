У жителя Алексина конфисковали автомобиль за вождение в нетрезвом виде Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Алексине, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления).

Установлено, что ранее судимый за управление автомобилем в состоянии опьянения и кражу подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения и передвигался на своем автомобиле «ВАЗ 21043» по городу. Однако его остановили сотрудники ОГИБДД МОМОВД России «Алексинский».

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде исправительных работ сроком на й года с удержанием 15% заработка в доход государства ежемесячно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года. Также его автомобиль конфисковали в доход государства.