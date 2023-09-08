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НовостиОбщество8 сентября 2023 10:51

Более 2 миллионов тонн зерна собрали в Тульской области

Аграрии региона обеспечены всеми необходимыми ресурсами
Михаил КОРЕНЮГИН
Более 2 миллионов тонн зерна собрали в Тульской области

Более 2 миллионов тонн зерна собрали в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области продолжается уборка урожая 2023 года. На данный момент сельхозпредприятия уже собрали более 2 миллионов тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Аграрии собрали более 110 тысяч тонн рапса и более 160 тысяч тонн картофеля в Тульской области, а хозяйства начали убирать сахарную свеклу.

Помимо этого, на территории региона ведется сев озимых культур. Тульские аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами. Уборка зерновых и зернобобовых продолжается.