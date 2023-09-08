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НовостиОбщество8 сентября 2023 10:28

В День города в Туле и области пройдут бесплатные киносеансы для детей

Юные туляки смогут посмотреть российские художественные и мультипликационные фильмы
Михаил КОРЕНЮГИН
В День города в Туле и области пройдут бесплатные киносеансы для детей

В День города в Туле и области пройдут бесплатные киносеансы для детей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В День города в Туле и области пройдет более 100 культурных мероприятий, программа которых разнообразная и насыщенная. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По поручению губернатора Алексея Дюмина, юный туляки смогут посетить бесплатные кинопоказы. Они пройдут в 19 кинотеатрах Тульской области, таких как: «Синема Стар», «Синема парк», «Алмаз Синема», алексинский «Союз», новомосковский «Иллизиум» и другие.

Там для ребят подготовлены российские художественные и мультипликационные фильмы.