Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт8 сентября 2023 7:30

Губернатор Алексей Дюмин поздравил тульский «АКМ» с первой победой в сезоне

Туляки одержали победу над «Рязанью-ВДВ» со счетом 3:2
Михаил КОРЕНЮГИН
Губернатор Алексей Дюмин поздравил тульский «АКМ» с первой победой в сезоне

Губернатор Алексей Дюмин поздравил тульский «АКМ» с первой победой в сезоне

Фото: материалы пресс-служб

7 сентября тульский «АКМ» встретился на выезде с «Рязань-ВДВ» в рамках серии игр ВХЛ сезона 2023/24. В напряженном матче туляки смогли одержать победу со счетом 3:2. Шайбы забросили Илья Шипов, Владимир Михасёнок, Максим Мальцев.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду с победой и отметил, Это очень ценная победа как для команды, так и для болельщиков, а парни выложились на все сто.

Следующий матч «АКМ» сыграет 9 сентября в Санкт-Петербурге против «СКА-Нева».