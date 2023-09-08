Губернатор Алексей Дюмин поздравил тульский «АКМ» с первой победой в сезоне Фото: материалы пресс-служб

7 сентября тульский «АКМ» встретился на выезде с «Рязань-ВДВ» в рамках серии игр ВХЛ сезона 2023/24. В напряженном матче туляки смогли одержать победу со счетом 3:2. Шайбы забросили Илья Шипов, Владимир Михасёнок, Максим Мальцев.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду с победой и отметил, Это очень ценная победа как для команды, так и для болельщиков, а парни выложились на все сто.

Следующий матч «АКМ» сыграет 9 сентября в Санкт-Петербурге против «СКА-Нева».