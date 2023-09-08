В Тульской области двум мужчинам вынесли приговор за производство наркотиков в подпольной лаборатории Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Двое мужчин, проживающий в Тульской области и Северной Осетии, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение не незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере).

Установлено, что в период ноября 2021 года по ноябрь 2023 года 45-летний житель Тульской области со своим подельником производили мефедрон массой свыше 5,1 килограмма в подпольной нарколаборатории, расположенной в Ленинском районе. Действия злоумышленников пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Однако 25 ноября 2022 года 42-летний житель Северной Осетии пытался забрать из тайника-закладки муляж наркотиков массой 2,9 килограмма. В его мобильной телефоне стражи порядка обнаружили сведения еще об одном тайнике во Владимирской области. Оттуда было изъято 99,94 грамм кокаина и 23,9 грамма ЛСД.

Суд приговорил мужчин к 10 и 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.