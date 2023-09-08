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НовостиОбщество8 сентября 2023 8:58

В Тульской области начался сезон миграции диких животных

На территории региона устанавливают специальные информационные панели
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области начался сезон миграции диких животных

В Тульской области начался сезон миграции диких животных

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области начался период активности животных, в том числе лося. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Для недопущения столкновения с диким животными автомобилистам стоит обращать внимание на предупреждающие знаки и своевременно снижать скорость транспорта на аварийно-опасных участках.

В Тульской области в местах пересечения путей миграции животных с автомобильными дорогами устанавливают специальные информационные панели, которые предупреждают о приближении к опасному участку, а также о его протяженности.

Данные панели появятся на следующих участках автомобильных дорог:

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