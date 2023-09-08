9 сентября жителей и гостей Тулы накормят блюдами эпохи Льва Толстого Фото: материалы пресс-служб

9 сентября в Туле на Крестовоздвиженской площади организуют 6 шатров, в которых будут работать лучшие городские предприятия в сфере общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участников фестиваля ждут традиционная выпечка, блюда на гриле, холодные и горячие безалкогольные напитки, а также тематические блюда эпохи Льва Николаевича Толстого - лимонный квас, протертые яблоки с черносливом, анковский пирог и другие.

Помимо этого, там откроется ярмарка с фермерской продукцией «ВсёСвоё» и товарами традиционных тульских производителей «Сделано в Тульской области». Гости мероприятия смогут попробовать фермерские сыры, мед и продукты пчеловодства, плодово-ягодную продукцию, саженцы, хлеб и хлебобулочные изделия, шоколадные изделия, сувениры, самовары, оригинальный тульский сахар, чайную продукцию и многое другое.