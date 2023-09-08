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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 7:07

Во время пожара в Узловском районе сотрудники МЧС спасли одного человека

На месте происшествия работали 11 человек и 3 единицы техники
Михаил КОРЕНЮГИН
Во время пожара в Узловском районе сотрудники МЧС спасли одного человека

Во время пожара в Узловском районе сотрудники МЧС спасли одного человека

Фото: материалы пресс-служб

В Узловском районе в поселке Дубовка на улице Первая Садовая вечером 7 сентября произошел пожар. Там примерно в 18:11 загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 11 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 20 и спасти одного жителя. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара комната выгорела полностью, а остальная часть дома закоптилась. В данный момент устанавливаются причины возгорания.