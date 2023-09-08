В День города в Туле на проспекте Ленин пройдет большой оркестр из Херсонской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 сентября, в День города, в Туле на проспекте Ленина пройдет шествие с участием большого оркестра из Херсонской области и других регионов.

Мероприятие состоится в рамках фестиваля духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». В нем запланирована обширная праздничная программа во всех районах региона.

Так, музыканты представят свою сольную программу, играя на новых инструментах. Также пройдет круглый стол в филиале ГИМ, шествие и парад коллективов-участников фестиваля от Тульской филармонии до площади Ленина и концерты на площади Ленина/