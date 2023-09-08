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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 9:44

В Узловой 50-летний мужчина украл металлические трубы у сестры бывшей жены

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Михаил КОРЕНЮГИН
В Узловой 50-летний мужчина украл металлические трубы у сестры бывшей жены

В Узловой 50-летний мужчина украл металлические трубы у сестры бывшей жены

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Узловой с заявлением обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что в доме ее сестры украли металлические трубы.

В ходе проведение оперативных мероприятий стражам порядка удалось установить личность преступника. Им оказался 50-летний бывший муж сестры, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.