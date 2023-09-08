В Туле пьяная женщина зарезала сожителя Фото: материалы пресс-служб

Следственный комитет России по Тульской области возбуди уголовное дело в отношении женщины, проживающей в Туле. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, обвиняемая находился в состоянии алкогольного опьянения вместе со своим сожителем в квартире, расположенной на улице Доктора Гумилевской. В один момент между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница ударила мужчину ножом в грудь. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

На данный момент следователи уже осмотри место происшествия, допросили свидетелей и обвиняемого, назначили необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время следователь выступит в суде с ходатайством о заключении её под стражу.