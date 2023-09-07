Туляк предстанет перед судом за убийство охранника детского сада Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что вечером 23 июня 62-летний охранник детского сада, расположенного на улице Р. Зорге, заметил ссорящихся рядом с учреждением мужчину и женщину и попросил их успокоиться. Однако 36-летнего обвиняемого возмутила данная просьба, и он нанес потерпевшему один удар в голову, от которого охранник упал на землю. Затем злоумышленник продолжил бить его ногами в голову и туловище, а после поднял пострадавшего за поясной ремень и несколько раз ударил об асфальт. Потерпевший скончался от полученных повреждений 4 июля в больницы.

Расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.