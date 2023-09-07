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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 14:36

Туляк предстанет перед судом за убийство охранника детского сада

Расследование уголовного дела завершено
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляк предстанет перед судом за убийство охранника детского сада

Туляк предстанет перед судом за убийство охранника детского сада

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что вечером 23 июня 62-летний охранник детского сада, расположенного на улице Р. Зорге, заметил ссорящихся рядом с учреждением мужчину и женщину и попросил их успокоиться. Однако 36-летнего обвиняемого возмутила данная просьба, и он нанес потерпевшему один удар в голову, от которого охранник упал на землю. Затем злоумышленник продолжил бить его ногами в голову и туловище, а после поднял пострадавшего за поясной ремень и несколько раз ударил об асфальт. Потерпевший скончался от полученных повреждений 4 июля в больницы.

Расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.