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НовостиОбщество7 сентября 2023 13:48

В Туле на Казанской набережной 9 сентября пройдет джазовый фестиваль

Музыкальное мероприятие пройдет в городе уже в четвертый раз
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на Казанской набережной 9 сентября пройдет джазовый фестиваль

В Туле на Казанской набережной 9 сентября пройдет джазовый фестиваль

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 сентября в 19:00 в Туле на Казанской набережной пройдет музыкальный фестиваль, на котором выступят популярные исполнители джазового направления – платформы JAZZPORT. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие пройдет в оружейной столице уже в четвертый раз. Каждый год он открывает для зрителей молодые дарования. Перед гостями и жителями города также выступят мэтры джаза.

В этом году вечерний джазовый фестиваль набережной снова поддержат световые фонтаны в реке на набережной.