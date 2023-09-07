В Туле на Казанской набережной 9 сентября пройдет джазовый фестиваль Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 сентября в 19:00 в Туле на Казанской набережной пройдет музыкальный фестиваль, на котором выступят популярные исполнители джазового направления – платформы JAZZPORT. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие пройдет в оружейной столице уже в четвертый раз. Каждый год он открывает для зрителей молодые дарования. Перед гостями и жителями города также выступят мэтры джаза.

В этом году вечерний джазовый фестиваль набережной снова поддержат световые фонтаны в реке на набережной.