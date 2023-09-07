В Туле на улице Максима Горького подросток угрожал матери и порезал 15-летнего знакомого Фото: соцсети

Поздно вечером 6 сентября в Туле на улице Максима Горького пьяный подросток устроил поножовщину. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, мать забрала домой своего 17-летнего сына, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В один момент между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина выгнала парня обратно на улицу.

Молодой человек достал нож, стал ломиться в дверь и угрожать матери убийством. Его попытались успокоить соседи, прохожие и знакомые, однако во время обезвреживания неадекватного подростка, его 15-летний знакомый получил три удара ножом в руку и ногу.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую позже. Чуть позже сотрудники полиции задержали 17-летнего дебоширу.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, молодой человек уже привлечен к административной ответственности в соответствии со ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественном месте в состоянии опьянения)