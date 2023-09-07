Главным судьей матча между «Арсеналом» и «Химками» назначен Антон Фролов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 9-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с «Химками». Главным судьей матча назначен Антон Фролов из Москвы.

Ему будут ассистировать краснодарец Алексей Стипиди и Сергей Каруненко из Воронежа. Резервный судья – курянин Андрей Стрелков. Инспектор — Владимир Казьменко из Ростова-на-Дону.

Матч начнется 11 сентября в 16:30 в Туле.

На данный момент туляки идут на 13 месте в таблице, имея 10 очков в турнирной таблице, а химчане на 9 месте с 11 очками.