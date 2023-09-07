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НовостиОбщество7 сентября 2023 12:13

В Туле на улице Металлургов выступил ведущий шоу «Поедем, поедим!» Джон Уоррен

Он исполнил хит «Hotel California» группы Eagles
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Металлургов выступил ведущий шоу «Поедем, поедим!» Джон Уоррен

В Туле на улице Металлургов выступил ведущий шоу «Поедем, поедим!» Джон Уоррен

Фото: соцсети

Бывший ведущий популярного кулинарного шоу о путешествиях «Поедем, поедим!» Джон Уоррен посетил Тулу. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Уроженец США вечером 6 сентября прогулялся по историческому центру города, а после на улице Металлургов вместе с уличными музыкантами исполнил хит «Hotel California» группы Eagles.

Отметим, что Джон Уоррен переехал в Россию в 1992 году. С 2012 по 2020 года он был ведущим шоу «Поедем, поедим!», а в 2021 году принял участие в проекте «Голос».