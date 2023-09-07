Жителю Тульской области вынесли приговор за незаконное хранение наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Ленинском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Установлено, что 34-летний подсудимый с января по май 2023 года вырастил 8 растений конопли в арендованной квартире, расположенной в деревне Варваровка. После мужчины сорвал их листья, содержащие наркотическое средство каннабис, высушил и хранил у себя. Однако его незаконную деятельность приостановили сотрудники правоохранительных органов. Общий вес наркотического средства составил 184,3 грамма.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.