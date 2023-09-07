В Тульской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с тремя грузовыми автомобилями Фото: соцсети

В Богородицком районе на 238-ом км автодороги М-4 «Дон» утром 7 сентября, примерно в 10:40, произошло ДТП с тремя большегрузами. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, участниками аварии стали два грузовых автомобиля «ГАЗель» и одна фура «МАН».

В результате ДТП пострадали два водитель. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.