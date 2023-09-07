Двух туляков приговорили к 16 годам лишения свободы за убийство 16-летней давности Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Двое мужчин, проживающих в Туле, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, ночью 17 сентября 2007 года на проспекте Ленина в Туле обвиняемые 36 и 38 лет на фоне личной неприязни и в результате словесного конфликта избили 38-летнего иностранца, а затем нанесли ему колото-резанные ранения. Мужчина скончался чуть позже в больнице от полученных повреждений.

В тот год был проведен значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, но, несмотря на это, злоумышленник смогли избежать наказания.

В ходе системной и кропотливой работы следователей и криминалистов СК, а также сотрудников уголовного розыска УМВД в декабре 2022 года были задержаны двое мужчин, обвиняемых в совершении убийства иностранного гражданина в 2007 году.

Суд приговорил их к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.