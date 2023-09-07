Суд взыскал с владельца собаки из Тулы денежную компенсацию в пользу пострадавшего ребенка Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В деревне Интюшово Ленинского района Тулы в июле 2022 года собака покусала восьмилетнего мальчика. В связи с этим межрайонная прокуратура провела проверку.

Установлено, что вопреки требованиям законодательства, владелец животного не обеспечил по месту жительства условия содержания домашней собаки, при которых исключалось бы причинение вреда другим лицам

Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с мужчины в пользу законных представителей покусанного мальчика компенсацию в размере 70 тысяч рублей.