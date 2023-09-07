На День города в Туле запретят самокаты и велосипеды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жителей Тулы на самокатах и велосипедах не пустят на празднование Дня города. Об этом заместитель главы администрации города рассказала брифинге в региональном правительстве.

Так, 9 сентября тулякам нельзя будет кататься на самокатах и велосипедах, а все платные электросамокаты уберут. Также на территорию всех локаций праздничных мероприятий проход будет осуществляться через рамки металлоискателей, а гостей и жителей города не пустят на праздник с большими сумками.